Kate Hudsons Tochter ist bereits Make-up-Expertin

Hudsons Tochter Rani „von Make-up besessen“

In einem Interview gegenüber „MindBodyGreen“ erzählte Hudson: „Das ist eher sonnengeküsst so wie in den 70ern - das ist mein Ding. Ich weiß nicht, ob die Leute mich auch so sehen, aber ich mag das. Gib mir einfach einen guten Bronzer, etwas Lipgloss und ein bisschen Mascara, und ich bin glücklich ...“