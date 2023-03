adidas baut bei Runtastic 70 Mitarbeiter ab

Der Name Runtastic ist zum Synonym für ein erfolgreiches Start-up in Österreich geworden. Jetzt aber bleibt beim Unternehmen mit Sitz in Pasching (Oberösterreich) kaum ein Stein auf dem anderen. Unter Sportartikel-Multi adidas, seit 2015 Eigentümer des Sport-App-Spezialisten, erfolgt eine Neuausrichtung. 70 Mitarbeiter müssen gehen.