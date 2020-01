Runtastic-Mitgründer steigt bei Tractive ein

Gschwandtner hatte Tractive 2012 mitgegründet, war bislang aber nur in der Rolle eines Investors und Beraters tätig. Nun schlüpft er in eine operative Rolle: „Nach einem Jahr beruflicher Auszeit, indem ich mich hauptsächlich meinen Investments, meiner Freizeit und dem Reisen gewidmet habe, bin ich wieder bereit für eine neue Herausforderung. Tractive hat zweifelsohne das Potenzial, das nächste Runtastic zu werden und 250.000 zahlende Abonnenten unterstreichen dies. Ich freue mich auf die neue Herausforderung. Ich habe bei Runtastic viel lernen dürfen, was ich bei Tractive einsetzen und umsetzen möchte.“, so Gschwandtner in einer Unternehmensmitteilung.