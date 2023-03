So stellen unsere Wirte Zechpreller an den Pranger

„Es wird gestohlen, was nicht niet- und nagelfest ist“, ist der Unmut bei vielen Hüttenwirten in Tirol groß. Besteck und unbeaufsichtigte Ski waren nicht erst in diesem Winter fast täglich begehrtes Diebesgut. „Es wurde sogar eine Spendenbox für die Bergrettung gestohlen“, erklärte Christa Kröll-Brindlinger, Wirtin der Granatalm am Penkenjoch, unlängst der „Tiroler Krone“.