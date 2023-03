Falsche Polizei knöpfte 75-Jähriger Ersparnisse ab

Weil es Einbrüche in einem kleinen Ort in der Südoststeiermark gegeben hätte, kontaktierten zwei falsche Polizisten eine 75-Jährige am Sonntag, um ihre Ersparnisse zu verwahren. Doch die Gutgläubigkeit der Pensionistin brachte sie leider um Bargeld und Schmuck in einer beträchtlichen Höhe!