Galeria zu Umdenken bei einzelnen Filialen bereit

Im Insolvenzverfahren 2020 wurden aufgrund von Zugeständnissen in letzter Minute doch weniger Filialen geschlossen als geplant. Das soll derzeit auch eine Möglichkeit sein. „Sollten sich an der aktuellen Fortführungsperspektive der Filialen signifikante Änderungen ergeben, kann es durchaus zu einer Neubewertung kommen“, sagte ein Unternehmenssprecher am Dienstag in Essen. Darüber hinaus stehe die Übernahme einzelner Warenhausstandorte durch andere Händlerinnen und Händler im Raum. Bereits im Jänner hatten Vertretende der Galeria berichtet, dass Interesse an der Übernahme von Geschäften bestünde. Darunter war etwa die Modehandelskette Aachener.