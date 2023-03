Galeria-Betriebsrätin: „Sehr, sehr viele Tränen“

Die angekündigte Schließung von mehr als 50 Warenhäusern des Konzerns Galeria Karstadt Kaufhof, der der milliardenschweren Signa-Holding des Tiroler Investors René Benko gehört, hat bei den Beschäftigten heftige Emotionen ausgelöst. „Da sind gestern sehr, sehr viele Tränen geflossen“, berichtete Anja Sabrowski, Mitglied des Betriebsrats am Standort in Gelsenkirchen, am Dienstag im WDR.