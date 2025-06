„Ärgerlich, dass es die Klub-WM in der Form gibt“

„Es ist ärgerlich, dass es diese Klub-WM in dieser Form gibt“, ist Rudi Völler kein Fan der Terminauswahl des am Samstag (Ortszeit) startenden Großereignisses in den USA. Denn: Parallel findet in der Slowakei die U21-Europameisterschaft statt. Während also einige junge Spieler ihren Nationalteams nicht zur Verfügung stehen, droht der EM, neben der Klub-WM unterzugehen ...