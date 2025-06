„Formaufbau“ für die Highlights in der Heimat

„Wir wissen, dass wir gut spielen und jeden schlagen können.“ Beachvolleyball-Star Alex Horst startet mit Paul Pascariuc am Donnerstag ins World-Tour-Challenger in Alanya. „Sehr gut besetztes Turnier. Unser Ziel sind die Top 10. Die Chemie bei uns stimmt, in Block-Defense sind wir sicherlich ein unangenehmes Team.“ Nach der türkischen Mittelmeerküste brennt der Wiener auf die anstehenden Heim-Highlights: Die Pro-Tour-Masters auf der Donauinsel und in Litzlberg am Attersee sowie natürlich das World-Tour-Challenger in Baden, Ersatz für Jagerhofers Topevent. „Ich freue mich sehr, auf der Donauinsel und dann in Baden zu spielen – eines meiner Lieblingsturniere.“ Heuer wieder im schmucken Strandbad.