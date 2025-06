„So ein Ende habe ich mir nicht verdient“

Vor gar nicht allzu langer Zeit war er beim holländischen Zweitligisten Dordrecht noch der Publikumsliebling schlechthin. So texteten die Fans etwa den Gala-Megahit von „Freed from Desire“ auf „Kriwak is on Fire“ um. Ehe sich Stürmer Rene Kriwak im April 2024 das Kreuzband riss. Der Anfang vom Ende seiner Zeit in den Niederlanden. Sein mit Saisonende auslaufendes Arbeitspapier wurde nämlich nicht verlängert. Kriwak: „Sie hätten die Option ziehen können, wollten allerdings kein Risiko eingehen.“ Im schnelllebigen Fußballgeschäft, alles legitim. Wäre da nicht der fahle Beigeschmack.