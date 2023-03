Abgetrennte Hand konnte wieder angenäht werden

Denn im Unfallkrankenhaus in Salzburg konnte ein Ärzteteam dem 45-jährigen Deutschen die amputierte Hand – sie war in der Mitte des Unterarms abgeschnitten – wieder vollständig annähen. „Es war eine sehr anspruchsvolle Operation, die acht Stunden gedauert hat“, berichtet Christoph Luke von der AUVA. Knochen wurden verschraubt, Sehnen, Blutgefäße und Muskeln wieder zusammengenäht – die Mikrochirurgen arbeiteten am Mikroskop.