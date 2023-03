Vergewaltigungen erfunden: Britin muss in Haft

Ein Mann, der von der 22-Jährigen beschuldigt wurde, soll mehrere Todesdrohungen erhalten haben. Drei betroffene Männer hätten gar versucht, Suizid zu begehen, berichtete ein Zeuge. Die Frau hatte unter anderem angegeben, dass sie einer der Männer zu Prostitution in einem Bordell in Amsterdam gezwungen habe. Zum angeblichen Tatzeitpunkt war der Beschuldigte aber in einem Baumarkt in Barrow einkaufen. Ein anderes Mal sollte er die 22-Jährige in Blackpool zum Sex mit mehreren Männern verkauft haben. Wie sich inzwischen herausstellte, checkte die Frau alleine in das Hotel ein.