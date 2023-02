Londoner Polizist zu 30 Jahren Haft verurteilt

Metropolitan Police in der Kritik

Der Fall hatte landesweit für Empörung gesorgt. Er erinnert an den Mord von Sarah Everard im März 2021, die von einem Londoner Polizisten unter Einsatz seines Dienstausweises entführt wurde. Anschließend vergewaltigte und tötete sie der Mann. Die Metropolitan Police steht seit längerem in der Kritik. Immer wieder gibt es Skandale um kriminelle und korrupte Beschäftigte. Der neue Polizeichef Mark Rowley hat ein hartes Durchgreifen versprochen. Untersuchungen gegen hunderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen erneut aufgerollt werden.