Polizeidienststelle in Trieben öffnet im April

Der Schock sitzt den Menschen in Trieben noch in den Knochen. Niemand hätte sich je gedacht, dass ausgerechnet ein Polizist seinen Vorgesetzten auf der Dienststelle töten würde. Verständlich, dass an einen normalen Betrieb danach nicht zu denken war. Doch nun geht es wieder einen Schritt zurück zur Normalität. Wie Polizei-Sprecher Fritz Grundnig bestätigt, sperrt die Dienststelle nach einigen nötigen Renovierungsarbeiten am 1. April wieder auf.