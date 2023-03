Steirischer Polizist steht vor Untersuchungshaft

Der 46-jährige steirische Polizist, der am Montag auf seinem Posten in Trieben seinen Chef mutmaßlich mit drei Schüssen getötet hatte, dürfte wohl noch am Mittwoch in Untersuchungshaft kommen. Die Polizei prüft derweil Hinweise auf früheres Fehlverhalten des Schützen. Er galt ja in der Bevölkerung als „tickende Zeitbombe“.