Gregoritsch nominiert gleich vier Neue für die U21

U21-Teamchef Werner Gregoritsch hat vier Neulinge in seinen Kader für den kommenden Lehrgang in Belek (Türkei) samt der Länderspiele gegen Polen (24. März) und Moldau (27. März/beide 13.30 Uhr MEZ in Antalya) einberufen. Stürmer Justin Forst (WSG Tirol), die offensiven Mittelfeldleute Dijon Kameri (Red Bull Salzburg) und Tristan Osmani (Schalke 04) sowie Tormann Luka Maric (Sturm Graz) finden sich erstmals auf der U21-Liste wieder.