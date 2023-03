Windiger Dienstag: 91 km/h auf der Villacher Alpe

Nach Frühwerten zwischen 0 und 6 Grad steigt die Temperatur am Dienstag auf 6 bis 10 Grad, im Lavanttal noch örtlich bis 13 Grad. Lokal greift kräftiger Südwestwind durch. 76 km/h betrug die bisher größte Windspitze des Tages, sie wurde in Ferlach gemessen. Am Loibltunnel waren es 58 km/h, in Feistritz ob Bleiburg 56 km/h.