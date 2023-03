Bundesliga: So viele Fans wie seit 2018 nicht mehr

18.000 Fans in Linz

Rapids Heimspiel gegen die WSG Tirol (2:0) verfolgten am Sonntag 19.400 Fans. Dazu kamen auch im Schlager des LASK zu Hause gegen Tabellenführer Meister Salzburg (0:2) in der neuen Raiffeisen Arena in Linz mehr als 18.000 Zuschauer, bei Sturm Graz gegen Austria Wien (3:1) waren es rund 16.000. Genaue Zahlen lagen am Sonntagabend aus beiden Stadien noch nicht vor - im Gegensatz zu Altach gegen Ried (4.271 Zuschauer), Austria Klagenfurt gegen Hartberg (3.692) und WAC gegen Austria Lustenau (3.076).