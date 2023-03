„Broker“: Ungewöhnliche Familie mit viel Witz!

Was macht eine Familie aus? Dieser Frage ging der japanische Regisseur und Gewinner der Goldenen Palme in Cannes 2018, Hirokazu Kore-eda, schon häufiger nach, zum Beispiel in seinem viel gerühmten Drama „Shoplifters“. Auch sein neuester Film „Broker“ (ab 17.03. im Kino) erzählt von einer ungewöhnlichen Familie. In leisen Tönen, mit viel Witz - und einem tollen Hauptdarsteller. Wir verlosen Kinotickets für die berührende und zugleich humorvolle Familiengeschichte!