Auch Sport-Stars kämpfen um Skigebiet Kasberg

Schon diesen Sonntag könnten die letzten Skifahrer am Kasberg ihre Schwünge ziehen. Die Stimmung in der Region ist aufgeheizt: Rund 700 Demonstranten machten am Donnerstagabend am Platz vor dem Gemeindeamt in Grünau ihrem Ärger Luft – mit ausdrucksstarken Plakaten, teilweise Tränen in den Augen und voller Überzeugung, den Berg doch noch irgendwie retten zu können...