„Krise am Kasberg kann Chance für die Region sein“

Eigentlich sollte Christian Silberleithner enttäuscht sein. Denn nach dem Brief von fünf Grundbesitzern, der das Ende des Skibetriebs am Kasberg bedeuten könnte, schien sein Kampf um ein völlig neues Konzept für die Region verloren. Doch Silberleithner glaubt an die Chance, bleibt kämpferisch. Denn ein Satz in dem Brief macht ihm Mut. Die Grundbesitzer schreiben da: „Wir suchen den Dialog zu einem ökologisch und wirtschaftlich tatsächlich nachhaltigen Zukunftskonzept für den Kasberg.“ Und genau das will Silberleithner. „Es geht nicht nur um den Skibetrieb, es geht auch um die Almtalbahn, die Nahversorger und die Gastronomie - es geht um die ganze Region. Aber jeder muss seinen Beitrag leisten, auch die Einheimischen“, sagt er.