Wie geht das aus?

Dass sich die deutsche Linke im Russland-Ukraine-Krieg an ihr ureigenstes Anliegen erinnert, nämlich den Pazifismus, hat man nicht mehr für möglich gehalten. Die Friedensengel sind wieder auferstanden, und zwar in der Gestalt zweier Damen, die jede für sich genommen, ein ganzes Leben lang polarisiert haben. Die deutsche Politikerin (PDS, Die Linke) Sarah Wagenknecht und die Feministin und Publizistin Alice Schwarzer. Ihr „Manifest für den Frieden“, das zwischenzeitlich von über 700.000 Menschen unterzeichnet wurde und die Demonstration am Brandenburger Tor, erregten ein spektakuläres mediales Aufsehen. Wieso eigentlich? Wo doch eh klar ist, wer der Böse ist und wer der Gute? Oder doch nicht?