Was Peter Simonischek an der Steiermark schätzt

Sie sind in Graz geboren, in Markt Hartmannsdorf aufgewachsen. Ein fixer Heimat-Besuch in Hartmannsdorf ist für Sie zu Allerheiligen. Erinnern Sie die Maroni an Ihre Kindheit?

Hier in der Region ist es ein Ritual, dass man sich an Allerheiligen um 14 Uhr am Friedhof trifft. Ich habe immer versucht, wenn es irgendwie ging, am Grab meiner Eltern zu stehen. Und da hat es eben immer Maroni gegeben, die waren in meiner Kindheit ja in Zeitungs-Stanitzel eingewickelt. Eine warme Manteltasche mit Maroni drinnen ist eine wunderschöne Kindheitserinnerung.