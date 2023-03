Der Winter kehrt zurück, die Lawinengefahr steigt

Wenn die Prognose von UBIMET-Meteorologe Martin Templin stimmt, dann sind die Innsbrucker am Samstagmorgen mit Schneeflocken begrüßt worden. Doch vor allem im äußersten Westen Tirols sollte in der Höhe ordentlich Schnee gefallen sein. So sind im Arlberggebiet bis Samstag rund 25 Zentimeter Neuschnee denkbar. Weil es in der Höhe außerdem stürmisch wird, steigt die Lawinengefahr nach zuletzt günstigen Verhältnissen deutlich an.