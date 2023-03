„Von meiner Art her habe ich Rapid verkörpert!“

Von 1998 bis 2000 dauerte sein Insel-Abenteuer. „Nach eineinhalb Jahren hab ich mir gegen Manchester United das Kreuzband gerissen!“ Die Erinnerungen bleiben präsent. Etwa an ein Flugzeug-Unglück. „Kurz nachdem der Flieger abhob, brach das Vorderrad weg, begann der rechte Flügel zu brennen!“ Ging relativ glimpflich aus. „Aber eine Zeit lang sind wir in England nur mit Bus oder Bahn gefahren!“ Positiv besetzt sind die Erinnerungen an einen gewissen Alf-Inge Haaland, Vater des jetzigen City-Stürmerstars. Der Senior-Wikinger war einst drei Jahre Martins Mitspieler bei Leeds. Mit ihm ist Hiden noch in Kontakt.