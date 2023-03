Mopedlenker filmte Verfolgungsjagd mit Action-Cam

Doch trotz Folgetonhorns und Blaulicht gab der Jugendliche Gas, fuhr schließlich mit überhöhter Geschwindigkeit von bis zu 70 km/h. Die Beamten versuchten, den Mopedfahrer zu überholen, allerdings verriss dieser mehrmals nach links, sodass das Dienstfahrzeug ständig abgebremst werden musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Verfolgungsfahrt ging dann über die linke Mürzzeile weiter in Richtung St. Marein, der Mopedlenker flüchtete in weiterer Folge auf einem Fußweg in Richtung Graschnitz.