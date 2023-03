Jetzt live: Abwaage läutet MMA-Spektakel ein

„Bei meinem ersten Kampf in Ungarn, als ich mit 92 Kilo noch deutlich mehr auf den Rippen hatte, ging‘s noch ganz wild zu“, erinnert sich der jetzige Weltergewichtler (-77kg). „Ein Bauzaun bildete den Käfig, zudem waren Headbutts erlaubt, durfte man am Boden mit dem Knie gegen den Kopf treten. Diese Brutalität würde ich jetzt nicht mehr sehen wollen. Es gibt ein klares Regelwerk, der Sport hat sich extrem weiterentwickelt, ist viel technischer. Ohnehin wollte und will ich meinen Gegner immer als Erstes besiegen, ihm aber nicht wirklich wehtun.“