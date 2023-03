Mit Krone+ exklusiv beim Käfig-Wahnsinn dabei

Zweiter Fight nach Flucht vor Krieg

So eröffnet auch Aleks Kuzmytskyi die am Freitag um 18 Uhr live auf krone.at startenden Prelims. Der erst 18-jährige Ukrainer war aus Saporischschja vor dem Krieg geflüchtet, die Ettls nahmen sich dem Kampfsporttalent in ihrem Champions Gym in Graz an. Das Debüt letzten November bei der CFS 12 ging verloren. „Er muss sich seine Sporen erst verdienen“, möchte Gerhard Ettl einen soliden Fight (-64 kg) gegen Zaki Niazi vom Wiener Basic Sportsclub sehen.