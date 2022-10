Die „Krone“ lässt es beim MMA-Workout krachen!

Das Adrenalin schießt hoch, die Sinne schärfen sich, der ganze Körper steht unter Strom: Für MMA-Kämpfe braucht‘s Nerven wie Drahtseile! Vor der Cage Fight Series 12 am Samstag am Schwarzlsee (Ticket-Gewinnspiel hier), deren Vorkämpfe ab 18 Uhr live auf krone.at im PLUS-Stream laufen, stieg die „Krone“ in Graz selbst in den Käfig (siehe Video oben) - und wurde von Topmann Bogdan Grad eiskalt auf die Bretter geschickt.