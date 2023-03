Illegale Migration: Biden plant härtere Maßnahmen

„Ich sage nicht, dass es in Betracht gezogen wird. (...) Und ich sage auch nicht, dass es nicht so ist“, reagierte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, am Dienstag auf entsprechende Berichte. Ursprünglich hatte Trump eine solche Regelung eingeführt und illegal in die USA gelangte Familien für die gesamte Dauer ihres Asyl- oder Einwanderungsverfahrens in Gewahrsam nehmen lassen. Dies sollte auch als Abschreckung dienen.