„Indizien“ gegen zehn weitere Wiener Kindergärten

Für Wiens ÖVP verdichten sich die „Indizien für massiven Sozialbetrug“ in Wiens privaten Kindergärten. In Gesprächen mit Betroffenen will die ÖVP weitere zehn Betreiber ausgemacht haben, bei denen nicht alles mit rechten Dingen zugehen könnte. Für diese Kindergärten (siehe Liste unten) wurde nun eine Prüfung durch den Stadtrechnungshof beantragt. Zur Debatte steht auch, ob die MA 10 eine schützende Hand über manche von ihnen hielt.