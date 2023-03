Tiroler Reaktionen auf die drei „Neuner-Watschn“

Was haben die Landtagswahlen in Tirol, Niederösterreich und Kärnten gemeinsam? Auf den ersten Blick natürlich gar nichts. Auf den zweiten fällt eines gravierend auf: In allen drei Ländern wurden die Regierenden, also in Tirol und Niederösterreich die ÖVP und in Kärnten die SPÖ, regelrecht vom Wählervolk abgewatscht. Interessanterweise nahezu deckungsgleich. In Tirol verlor die ÖVP 9,55% und kam auf 34,7%. In Niederösterreich erhielt die Volkspartei um 9,7% weniger Stimmen und kam auf 39,9% und in Kärnten fuhr die SPÖ ein Minus von 9% ein, steht aber noch immer bei 38,9%. Durch die Bank demnach ein Minus von neun Prozent und mehr. Das kann natürlich auch reiner Zufall sein.