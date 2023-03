Flughafen von Aleppo nach Angriff außer Betrieb

Das syrische Verkehrsministerium erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass bis auf Weiteres alle Hilfslieferungen in die Hauptstadt Damaskus und nach Latakia umgeleitet würden. Seit der Erdbebenkatastrophe am 6. Februar in der Südosttürkei und im Nordwesten Syriens, bei dem laut aktuellen Meldungen mehr als 50.000 Menschen getötet worden waren, landeten Dutzende Hilfsflüge in Aleppo.