„Waren Schmerzensschreie, die ich aufgehoben habe“

„Da habe mir realisiert: ‚ich habe jetzt wirklich eine Medaille‘“, so Pinkelnig in „Sport und Talk im Hangar 7“ am Montag auf Servus.TV über ihren emotionalsten Moment der Nordischen Ski-WM in Planica. Die Last, die ihr in diesem Augenblick von den Schultern zu fallen schien, war kaum zu übersehen. „Das waren auch Schmerzensschreie, die ich mir aufgehoben habe.“