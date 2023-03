„Ich bin im Hotelzimmer gesessen und habe geheult“

„Ich will einfach heim“

Pinkelnig berichtete von nicht näher bezeichneten Sachen, die schiefgelaufen seien, auch deshalb werde sie sofort die Heimreise antreten. „Ich will einfach heim zu meinen Leuten, die nah an meinem Herzen sind. Es gibt einfach einige Dinge in diesem Jobprofil, die schwer für mich sind, die mich jetzt ein bisschen erdrückt haben, deshalb muss ich weg.“ Danke der zwei Silbermedaillen von der Normalschanze könne sie letztlich aber doch zufrieden abreisen. „Ich habe zwei Silbermedaillen, damit fahre ich heim und werde es genießen.“