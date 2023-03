SPÖ Burgenland: „Kein Kommentar“ zu Rendi-Wagner

Seitenhieb auf Regierungsparteien

Für ihn zeige das Wahlergebnis aber auch, dass rechts-populistische Parteien die Profiteure dieser Krisen sind, die alles versprechen, aber nichts halten müssen: „Keine andere Partei hat in der Regierung inhaltlich so versagt und die Menschen so enttäuscht wie die FPÖ“, so Fürst. Bemerkenswert sei, dass die beiden Bundesregierungsparteien ÖVP und Grüne in Kärnten nur knapp 20 Prozent erreichen und die Grünen aktuell nicht in den Landtag kommen.