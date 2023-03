Unfälle auf Pisten: Schwerverletzte, Bewusstloser

Nach Kollision Bewusstsein verloren

Kurze Zeit später krachte es in Steinach am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land). Auf der Piste am Nösslachjoch kamen sich im Bereich der Kombibahn „Hoher Turm“ zwei Skifahrer in die Quere - mit fatalen Folgen. Einer der Beteiligten - ein Deutscher (60) - verlor nach dem Sturz das Bewusstsein. Der Urlauber wurde - so wie auch der zweitbeteiligte Einheimische (56) - mit Verletzungen per Helikopter in die Innsbrucker Klinik gebracht.