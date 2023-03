Erste parteiinterne Konkurrentin für Biden

Williamson wollte bereits 2020 für die Demokraten ins Weiße Haus. Sie stieg aber wegen schlechter Umfragewerte noch vor den Vorwahlen der Partei aus dem Rennen aus. Bereits in den vergangenen Wochen gab es Spekulationen, dass Williamson sich noch einmal für die Demokraten um die Kandidatur bewerben wolle. In der vergangenen Woche bestätigte die Bestseller-Autorin in einem Interview ihre Absicht zu kandidieren. In der Vergangenheit hatte sie sich auch als Parteilose um ein anderes politisches Amt beworben.