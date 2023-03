Spektakulär: Gondeln am Schöckl wurden evakuiert

Nachdem die Gondeln mit 70 Gästen beladen und in Position gebracht wurden, wurde es für die Bergretter ernst. Sie wurden per Hubschrauber auf den Schöckl geflogen, nach dem Aufstieg auf die Liftstützen arbeiteten sie sich entlang des Stahlseils der Seilbahn zu den Gondeln vor und seilten sich in die Kabinen ab. Die Gäste wurden einzeln abgelassen und vom Bodentrupp abtransportiert. Fazit von Einsatzleiter Jannis Staud: „Die Zusammenarbeit aller Beteiligten war hervorragend.“