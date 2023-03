So viel Christian Kern steckt in Sven Hergovich

Seit seinem Wechsel an die Spitze der SPÖ-Landespartei und dem anschließenden Interview in der „ZIB 2“ ist Sven Hergovich auch außerhalb Niederösterreichs in aller Munde. Kaum verwunderlich, denn Hergovichs innerer Zirkel hat auf dem bundespolitischen Parkett bereits reichlich Fußspuren hinterlassen.