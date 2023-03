Erneut Protest gegen Brenner-Nordzulauf in Bayern

Die Neubaustrecke soll Zubringer zum Brenner Basistunnel zwischen Innsbruck und Franzensfeste sein, der in etwa zehn Jahren fertig sein soll. Die deutsche Strecke könnte nach derzeitigem Stand 2040 in Betrieb gehen. Auch ein Südzulauf von Italien her ist geplant. Dort sei man weiter als in Bayern, sagte ein Bahnsprecher. Teile könnten sogar vor dem Brenner Basistunnel selbst fertig werden. Die Brennerstrecke ist Österreich ein besonderes Anliegen, weil man sich von ihr eine massive Reduzierung des Lkw-Transits zwischen Deutschland und Italien durch Tirol erhofft.