Sturm-Star: Emotionale Rückkehr in die alte Heimat

„Wenn’s gegen Lustenau mit dem ersten Tor klappt, würd ich aber nicht jubeln“, so die Frohnatur, die stets ein Lächeln im Gesicht trägt, mitunter seine Kollegen in Graz im Spaß abbusselt. „Ich fühle mich wohl hier. Mit den Dialekten ist’s in Vorarlberg wie auch hier in der Steiermark aber eher schwierig“, lacht der Offensivmann, der aber dank Deutschkurs Fortschritte macht. „Ich bin Bryan, ich komme aus Frankreich“, haut er raus. „Mit dem Trainer klappt die Verständigung auch, wir helfen uns mit etwas Englisch. Aber die Fußballsprache ist eh universell und oft nonverbal.“