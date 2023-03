Peek & Cloppenburg-Pleite trifft Österreich nicht

Der Schutzschirm diene dazu, „den krisenbedingt angestoßenen Restrukturierungsprozess des Unternehmens zu beschleunigen“, erklärte das Unternehmen am Freitag. Die rund 6800 deutschen P&C-Beschäftigten erhalten in den kommenden drei Monaten Gehälter von der Agentur für Arbeit. Für die Peek & Cloppenburg Retail Buying GmbH & Co. KG wurde ebenfalls ein Antrag auf ein Schutzschirmverfahren gestellt. Am Heimatmarkt in Deutschland hat der Düsseldorfer Konzern 67 Filialen.