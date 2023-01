Galeria: Benko muss Hälfte der Filialen schließen

Kahlschlag geringer als erwartet

Vor allem in Städten, in denen sich mehrere Standorte befinden, dürfte reduziert werden (z.B. Hamburg hat fünf Galeria-Kaufhäuser). Das Unternehmen befindet sich in einem Insolvenzverfahren mit Eigenverwaltung. Der Kahlschlag fällt etwas geringer aus als erwartet. Es gab auch schon Berichte, wonach bis zu 90 Standorte betroffen seien.