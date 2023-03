Austro-Satellit ADLER-1 bekam schon 100 Treffer ab

Mitte Jänner vergangenen Jahres ist der vom Österreichischen Weltraum Forum (ÖWF) konzipierte Klein-Satellit ADLER-1 ins All gestartet, um in rund 500 Kilometer Höhe Weltraumschrott zu erkunden. Seither ist der Cubsat knapp 100-mal von winzigen Schrottteilchen getroffen worden, wie das ÖWF am Mittwoch berichtete.