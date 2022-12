Neuer Austro-Satellit soll im März ins All abheben

Fragezeichen hinter Starttermin

Geplant ist, dass PRETTY am 9. März an Bord einer Trägerrakete von Typ „Vega C“ vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana abhebt. Nachdem am 21. Dezember der erste kommerzielle Start der neuen Rakete schiefgelaufen ist, steht hinter dem Starttermin allerdings ein großes Fragezeichen.