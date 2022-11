Attacke mit Glasscherbe: Angreifer soll in Haft

Völlig unklar bleibt weiterhin das Motiv jenes 27-jährigen Flachgauers, der am vergangenen Donnerstagmorgen einem 46-Jährigen ein abgebrochenes Glas in den Hals gerammt haben soll. Wie berichtet, geriet gegen fünf Uhr morgens ein Streit vor einem Nachtlokal in der Salzburger Imbergstraße völlig aus dem Ruder. Am Ende sackte der 46-Jährige mit lebensbedrohlichen Verletzungen zusammen und der 27-Jährige ergriff die Flucht. Am Freitagnachmittag nahmen ihn Beamte zuhause fest.