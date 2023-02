Zurück an den Start? 32 Projekte am Prüfstand

Wolfgang Rehm spricht aus, was sich viele denken: „Wir fühlen uns hintergangen und betrogen!“ Der Leiter der Umweltorganisation Virus - die NGO ist am Projekt Koralm-Kraftwerk verfahrensbeteiligte Partei - hat aus der „Krone“ erfahren, dass Bescheide zu Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) teils nicht von der Abteilung 13 als zuständige Behörde, sondern gleich von den Projektwerbern selbst formuliert wurden. Ein dementsprechender Rechnungshof-Bericht schlug am Samstag ein wie eine Bombe, seither herrscht in der Steiermark und darüber hinaus Katerstimmung.