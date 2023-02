Lackner: „Ich denke überhaupt nicht an Rücktritt!“

Nach langem Zögern ging Ursula Lackner am Dienstag in die Offensive: In dem Behördenskandal rund um projektwerberfreundliche Bescheide verspricht die zuständige SPÖ-Landesrätin „volle Aufklärung“. Kritik an ihrem politischen Führungsstil lässt sie nicht zu, von Ungereimtheiten hätte man lange nichts gewusst. Die Behörde soll nun aufgewertet werden.