Skisprung-Star: „Es tut weh, fühle mich wertlos“

Beim WM-Showdown auf der Großschanze am Mittwoch zählt sie dennoch zu den vielen Medaillenanwärterinnen, Opseth siegte in dieser Saison in Wisla, Lillehammer und Sapporo. Im Training in Planica landete sie als 17. und zweimal 13. jedoch nur im Mittelfeld. Ihren Startplatz hat sie aber sicher.